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Президент України затвердив відзнаку «Національна легенда України»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 296

Кому й коли вручатимуть нагороду

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №362/2021 «Про відзнаку Президента України «Національна легенда України», яким затвердив Положення про відзнаку «Національна легенда України», малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагородження відзнакою «Національна легенда України» здійснюється указом глави держави щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Її носять на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: День Незалежності нагорода
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