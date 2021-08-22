Без права на самозахист

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Пістолет - спортсмену, травмат - судді, всім іншим - максимум рушниця. В Україні вирішують питання легалізації зброї. На володіння пістолетами пропонують накласти табу, а за адмінпорушення позбавляти права на зброю

В Україні вирішили взятись за питання зброї. Зокрема, вирішують, яким має бути самозахист. Думки розділилися. Проти дозволу на короткоствольну зброю виступав спікер парламенту Дмитро Разумков, президент Володимир Зеленський і вже колишній глава МВС Арсен Аваков. Головний тезис - «суспільство не готове». Частина депутатів та експертів виступають за використання пістолетів для самооборони. Наразі українці можуть захищати власні домівки за допомогою мисливської зброї: дозволено зберігати і використовувати карабіни та гладкоствольну зброю для захисту помешкань. Проте є думки, що громадянам потрібний збройний самозахист від нападників не в помешканнях, а на вулицях.

У Раду подали два законопроєкти про цивільну вогнепальну зброю та відповідальність для власників. Це четверта за рахунком спроба провести легалізацію зусиллями парламенту цього скликання. Схожі проєкти подавали у листопаді минулого року, але голосів на їхню підтримку не знайшлося. Також у березні два законопроєкти не набрали достатньої кількості голосів у парламенті.

Багато положень із забракованих документів перекочували в нові законопроєкти. Наприкінці червня народні депутати від фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю». Він викликав неоднозначну реакцію. Ключова відмінність нинішнього законопроєкту від попереднього в тому, що зараз депутати принципово виключили із законопроєкту можливість отримання громадянами короткоствольної зброї (пістолетів). Базові положення про право на цивільну вогнепальну зброю стали суворіші. Також з’явився альтернативний законопроєкт №5708-1. Тож що зараз пропонують і якою буде відповідальність за використання зброї при обороні?

Зброя не для всіх

У законопроєкті №5708 депутати пропонують розділити весь цивільний «вогнепал» на п'ять категорій:

А - автоматична вогнепальна зброя. Вона буде забороненою для цивільного обігу.

В - гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична). Зброю категорії В зможуть отримати лише особи, чия діяльність пов'язана з ризиком для життя і здоров'я (судді, прокурори, поліцейські, приватні виконавці і детективи, нотаріуси, адвокати, працівники органів держекоконтролю, а також особи, які обіймали посади у військових формуваннях і правоохоронних органах із закріпленням за ними табельної вогнепальної зброї).

С - короткоствольна вогнепальна зброя. Право на зброю категорії С можуть отримати спортсмени старше 18 років, які не рідше двох разів на рік брали участь у змаганнях у складі збірних України і мають звання майстра спорту в цьому напрямку.

D - довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя. Право на зброю категорії D буде у громадян старше 18 років, які пройшли спеціальне навчання.

Е - довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя. Зброю категорії Е можуть мати громадяни старше 25 років, яких не притягували до адміністративної відповідальності більше двох разів за порушення правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї.

Незалежно від категорії, потенційному власнику спочатку необхідно буде отримати дозвіл-посвідчення власника зброї. Для цього, згідно із законом, слід:

мати українське громадянство;

не мати медичних протипоказань;

не мати судимості, причому як погашеної, так і знятої;

не притягуватися до адміністративної відповідальності протягом останнього року (в тому числі за п'яне водіння і за несплату аліментів).

Посвідчення власника зброї видаватиметься вперше – на три роки, а кожен наступний раз – на п'ять років.

Єдиний реєстр зброї

Досі немає єдиного реєстру власників зброї та розуміння, на якій підставі вони нею володіють. Щоб контролювати, хто має зброю, пропонують створити Єдиний державний реєстр вогнепальної зброї. Його власником буде Міністерство внутрішніх справ. Без внесення до реєстру володіти і користуватися зброєю буде заборонено. МВС вестиме реєстр цивільної зброї. Що саме в ньому буде, знову ж окремо визначить уряд. Так само, як і ступінь відкритості і структуру. З положень проєкту зрозуміло, що там будуть відомості про посвідчення власника, техпаспорт зброї, страховий поліс власника зброї, зокрема про залучення його до відповідальності, маркування, ремонти, результати відстрілу.

Як володіти, носити і зберігати

Перш ніж придбати зброю, необхідно отримати посвідчення, а для того, щоб його видали вперше, слід пройти курси підготовки. Курси - діяльність ліцензійна. Але правила їхньої роботи, умови, функції в законопроєкті не описані. Це потім деталізує Кабмін.

Щоб отримати посвідчення, потрібно подати заяву за місцем проживання або реєстрації в територіальний орган МВС, копію медогляду, паспорта, ІПН. Список протипоказань для власників зброї пропише МОЗ, погодивши його з Міністерством внутрішніх справ.

Після отримання зброї у власність протягом п'яти днів слід укласти страховий договір цивільної відповідальності.

Облік куль, гільз і патронів (кулегільзотеку) веде МВС, і продавець перед першою реалізацією або після ремонту мусить провести відстріл. Потім обов'язок з відстрілу вже на власнику - він має проводити його кожні п'ять років. Це платний вид контролю - ціну встановить Кабмін, а порядок - МВС.

Умови щодо зберігання варіюються залежно від типу зброї, присутності власника і кількості одиниць. Короткоствол (категорія С), за винятком нагородного, не може зберігатися за місцем проживання - лише в тирі або на стрільбищі. Якщо власник не живе постійно там, де зберігається зброя, тоді вона має бути в спеціальному сейфі (вимоги до них пропише Кабмін). Якщо у власності більше п'яти одиниць, тоді має бути встановлена охоронна система (вимоги пропише Кабмін).

Якщо власник забирає зброю з місця постійного зберігання більше ніж на місяць, про це слід повідомити Нацполіцію.

Носіння зброї під забороною

Навіть якщо є право на володіння зброєю, це ще не означає, що її можна тримати при собі чи вдома.

Короткоствольну зброю можна буде носити лише в тирі та на стрільбищі.

Довгоствольну зброю додатково - ще і в місцях зберігання.

Травматичну і нагородну зброю можна буде носити там, де немає прямої заборони, приховано і безпечно для оточуючих. Тут спостерігається пом’якшення. Зони, вільні від зброї, визначить Кабмін.

Переписують і ст. 263 КК. У ній кримінальна відповідальність за носіння вогнепальної зброї виноситься окремою нормою. Вона передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Зараз же відповідальність за носіння йде одним списком з порушенням порядку покупки, передачі або збуту зброї - від трьох до семи років позбавлення волі.

Роздача стволів

Оскільки в Україні скасували нагородну зброю, яку раніше дарували багатьом цивільним, тепер її можуть мати лише співробітники поліції та військові.

Проте практику роздачі зброї за якісь невідомі заслуги навіть цивільним хочуть повернути.

Зараз там передбачено, що нагородну вогнепальну зброю дають військовослужбовцям за заслуги, бездоганну службу, доблесть і честь при виконанні своїх обов'язків. Однак цей оборот хочуть вилучити. І залишиться просто положення про те, що міністр оборони та інші голови органів виконавчої влади, при яких є військові формування, можуть нагороджувати вогнепальною і холодною зброєю.

- У разі виключення цих положень створюється ситуація, коли нагороджувати можна буде будь-яких осіб, із будь-яких підстав і навіть за відсутності таких підстав, що, на наш погляд, нівелює цінність зазначених відомчих відзнак і створює корупціогенні чинники, - констатували в Головному науково експертному управлінні ВР.

Відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» і відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя» може бути будь-яка зброя, окрім забороненої автоматичної. Якщо у людини немає посвідчення відповідної категорії, до отримання вона буде на зберіганні в Нацполіції.

Відповідальність: від штрафу до терміну

Позбавлення права на володіння цивільною вогнепальною зброєю зроблять видом адміністративної відповідальності і варіантом стягнення. На термін від трьох до п'яти років - за порушення порядку використання цього права, а якщо порядок порушується систематично, то позбавити можуть і на десять років. Права обіймати певні посади за КУпАП можуть позбавити максимум на рік, права керувати транспортним засобом і займатися полюванням - на три роки.

Пропонують ввести і нове адміністративне правопорушення: втрата вогнепальної зброї і бойових припасів. Відповідальність - штраф від 3,4 тис до 6,8 тис грн.

Штрафи за інші адміністративні правопорушення, пов'язані з цивільною вогнепальною зброєю, збільшуються в рази:

продаж без документів, порушення правил зберігання і транспортування вогнепальної або холодної зброї - від 1 190 до 1 700 грн (зараз від 119 до 170 грн);

порушення термінів повідомлення про зміну місця зберігання зброї (зараз це стаття КУпАП про терміни реєстрації) - від 850 до 1 190 грн (зараз від 85 до 119 грн);

порушення порядку придбання газових пістолетів - від 170 до 510 грн (зараз від 17 до 51 грн);

порушення використання спецзасобів для самооборони - від 680 до 1 190 грн (зараз від 68 до 119 грн).

У КУпАП хочуть додати нову статтю 266-1 - про перевірку на стан сп'яніння того, хто носить або транспортує зброю. Порядок буде той же, що і при перевірці водія - техзасобами на місці (дмемо в трубочку) або, якщо людина не згодна, - в медустанові (їдемо на експертизу).

Перевищення самооборони

Також депутати хочуть переписати статтю 36 Кримінального кодексу про необхідну оборону. Зараз це захист прав та інтересів самої людини, іншої людини, громадських і державних інтересів від посягання. Уточнюють, що це посягання почалося або безпосередньо загрожує.

Змінюють умови, за яких кримінальна відповідальність за перевищення меж оборони не загрожує. Зараз це напад просто озброєної особи. Уточнюють, що це напад особи, озброєної вогнепальною або холодною зброєю. Якщо нападе з битою або коктейлем Молотова, мабуть, застосування зброї та інших засобів захисту буде перевищенням оборони.

Зараз не є перевищенням застосування зброї та інших засобів стосовно того, хто насильницьким чином проникає в житло або інше приміщення. Уточнюють, що в житло або інше володіння. Тобто в об'єкт, яким ви володієте на законних підставах і можете це підтвердити.

Що дозволено зараз

Закон про зброю в Україні намагаються ухвалити останні років 20. Щоб регламентувати її обіг, МВС та інші структури видавали підзаконні акти, які складно зібрати до купи.

Засоби самооборони в Україні дозволені ще 23 роки тому наказом МВС від 21 серпня 1998 року №662. З дозволу поліції українці з 18 років можуть володіти:

газовим пістолетом, револьвером і патронами до них, зарядженими речовинами сльозогінної та дратівної дії;

холодною зброєю: багнетом, стилетом, ножем, кинджалом, арбалетом, нунчаками, кастетом і тощо, а також іншим предметом, який призначений для ураження живої цілі за допомогою сили м’язів людини або ж механічної дії пристрою;

вихолощеною зброєю – пристрої, виготовлені шляхом спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність;

пневматичною зброєю калібром понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду;

з 21 року можна оформити дозвіл на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, а з 25 років – вогнепальну мисливську нарізну (мисливські карабіни, гвинтівки, комбіновану зброю з нарізними стволами).

Мовою цифр:

1,3 млн одиниць легальної вогнепальної зброї в Україні, за інформацією МВС України;

0,00006% правопорушень були скоєні з використанням вогнепальної зброї;

400 тис до 5 мільйонів одиниць: так оцінюють кількість в Україні нелегальної зброї (більшість потрапила під час бойових дій на Донбасі у 2014-2015 роках).

Вийшов на мітинг - позбавили права на зброю

Голова наглядової ради ВГО «Українська асоціація власників зброї» Георгій Учайкін:

- У законопроєкті 5708 є декілька небезпечних моментів. Насамперед, він не вирішує питання збройного самозахисту, адже не передбачає володіння короткоствольною нарізною зброєю: звичайними пістолетами, які є ефективними для самозахисту. Знову ж таки, законопроєкт передбачає, що реєстр власників зброї перебуватиме в руках Міністерства внутрішніх справ. Але гучні скандали навколо дозвільної служби давно продемонстрували, що такий підхід створює корупційні ризики. Також хочуть повернути практику нагородження цивільних осіб нагородною зброєю. Це стара корупційна схема: у країні 50 тисяч нагороджених пістолетами, серед яких кримінальні авторитети та незрозумілі бізнесмени. На сьогодні завдяки докладеним зусиллям ми спромоглися зупинити нагородження осіб, що не причетні до діяльності силових структур. Проте цю практику намагаються повернути. Таким чином, з одного боку, пропонують позбавити громадян можливості придбати зброю для самозахисту, а з іншого відкривають «віконце у касі» для обраних...

Цю зброю МВС традиційно раніше видавала за хабарі (вносячи зміни до реєстру власників зброї) і ми досі не розуміємо чи внесена така зброя до реєстру взагалі, оскільки інформацію про це МВС старанно приховує.

Разом із тим наразі існує альтернативний законопроєкт 5708-1, який ми підтримуємо. Він підготовлений фахівцями та нейтралізує усі недоліки законопроєкту 5708. Зокрема, вирішує питання самозахисту, володіння з короткоствольною зброєю, передбачає передання реєстру від МВС до Мін'юсту, що дозволить зруйнувати цей корупційний ланцюжок, передбачена процедура підготовки майбутнього власника зброї та багато інших позитивних аспектів. Наприклад, заборонене нагородження короткоствольною зброєю цивільних осіб та нагородження зброєю більше одного разу. Альтернативний законопроєкт 5708 є прогресивним, тоді як 5708-1 є радянським та поліцейським. Ми не маємо права обирати серед законів гірший.

- Як ви оцінюєте шанси обох законопроєктів? Яка їх підтримка у парламенті?

Шанси обох законопроєктів приблизно однакові і підсумки голосування залежатимуть від розуміння ситуації депутатами, а вона лише погіршується, тож, я думаю, що вже восени депутати стануть лояльнішими до альтернативного законопроєкту. Проте у парламенті потужне поліцейське лобі. Заміна Авакова нічого докорінно не змінила. Депутати, що пройшли за квотою Авакова, залишилися у Верховний Раді. І з ними буде війна, але ми знаємо, що все одно переможемо. Також хочеться нагадати, що наші сусіди з Євросоюзу з Чехії зараз на конституційному рівні закріплюють право на володіння зброєю: вносять відповідну поправку до Конституції. І якщо ми хочемо продемонструвати прагнення до євроінтеграції, то зрозуміло, який шлях треба обрати.

Владислав Лебединець, експерт із вогнепальної зброї:

- Головний недолік законопроєкту 5708 - він значно обмежує права людей порівняно із чинним наказом МВС №662. За найменше адміністративне покарання, включно із участю у мітингах, можна позбутися права на володіння зброєю. Це виглядає як тиранійський закон поліцейської держави. Якщо владі не подобається, що ти вийшов на мітинг, порушив правила ПДД, кинув недопалок на тротуар, тебе можуть позбавити права на володіння зброєю. Зроблять жорсткішими вимоги щодо транспортування та зберігання зброї. Зброя має бути у чохлі, розрядженою, проте нова вимога - відокремлений та розряджений магазин, тож власники зброї мають бути максимально беззахисні. Але ж у цьому випадку неможливо швидко скористатися зброєю для самозахисту. У той же час зловмисники не дотримуватимуться цих правил: їх виконання важко перевірити. Тож законопроєкт принесе обмеження лише для законослухняних громадян. Та найболючіша ситуація складається із короткоствольною зброєю: законопроєкт передбачає, що її не можна буде ані носити, ані зберігати вдома. Хоча досвід західних країн говорить про те, що пістолет - найбезпечніший при самозахисті порівняно із дробовиками, карабінами, гвинтівками. Це найменш потужна зброя, яку використовують на короткій дистанції, зручна для транспортування в авто.

- Чи є у законопроєкті плюси?

Єдиний плюс - обіг зброї регулюватиметься законом, а не підзаконним актом, який контролює одне відомство. Це означає, що всі зміни до нього має вносити парламент. Зараз обіг зброї повністю відданий на волю МВС: міністерство може на власний розсуд редагувати, змінювати, скасовувати свій наказ. Проте ухвалення закону унеможливить зміни з боку МВС. Але якщо законопроєкт 5708 ухвалять у тому вигляді, що є зараз, криміналістична ситуація у країні не покращиться. За статистикою, наразі зовсім невеликий відсоток злочинів скоюються і використанням легальної зброї. Проте через війну на сході злочинцям легко отримати доступ до нелегальної зброї.