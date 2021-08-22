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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині водій врізався у відбійник: постраждали двоє дітей-пасажирів

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 486

 

Неповнолітніх з травмами ушпиталили до місцевої лікарні

22 серпня близько 6.10 на 216 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Шершнівка Лубенського району) сталася ДТП, в якій постраждали двоє дітей.

За попередньою інформацією Лубенського районного відділу поліції, 48-річний водій за кермом Opel Kadett врізався у металевий відбійник.

У результаті аварії неповнолітні пасажири 14 та 12 років отримали травми; їх ушпиталили до місцевої лікарні.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості  тілесне ушкодження).

Наразі поліція Лубенщини встановлює обставини ДТП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП дети
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