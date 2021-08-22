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Кременчук, Спорт

Владники Кременчука «побилися» на «чорно-білих полях»

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 544

 

Вітаємо кременчужан

У Кременчуці відбулися спартакіада органів місцевого самоврядування, яка пройшла за коловою системою в шахово-шашковому клубі «Каїсса». Відмінною особливістю змагань було те, що жінки грали разом з чоловіками, при цьому дуже вдало. Про це «Телеграфу» повідомив директор шахово-шашкового клубу «Каїсса».

Так, другим призером змагань з шахів стала Наталія Сироватіна, спеціаліст з екологічної безпеки (на фото зліва проти третього призера Максима Мироненка - свого колеги з міськвиконкому). А переміг у шахах добре відомий в місті кандидат в майстри спорту Сергій Федоренко, представник команди Автозаводської районної адміністрації.

Тільки останній тур розставив по щаблях шашкістів. Відчайдушно боровся за місто в трійці Олег Тищенко, здобувши перемогу в останньому
турі, наздогнавши колегу з ЦНАП Олександра Швеця, але цього було замало, бо в особистій зустрічі переміг Олександр, ставши третім. Перемогла ж у шашкістів Лілія Бабіч з команди Крюківської районної адміністрації (на фото), на пів очка випередивши також Бабич, але вже Ірину, представницю команди Автозаводської районної адміністрації.

- Впевнений, що учасники як шахового, так і шашкового турніру мають можливість успішно грати як в чемпіонаті, так і в кубку міста, - сказав Володимир Груздєв, головний суддя змагань.

Наступні змагання відбудуться 29 серпня в ПК «Нафтохімік» на меморіалі багаторічного директора шахово-шашкового клубу «Каїсса» Ю.П. Ямпольського.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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