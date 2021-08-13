Кому з кременчужан відключать світло 14 серпня: адреси

Електромережі в місті ремонтуватимуть навіть на вихідних
«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчуці 14 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- вул. Ціолковського 38-40;
- вул. Харківська 3-10;
- вул. Автозаводська;
- пров. Ціолковського;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний.