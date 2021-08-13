Кому з кременчужан відключать світло 14 серпня: адреси

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 316

Електромережі в місті ремонтуватимуть навіть на вихідних

«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчуці 14 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами: