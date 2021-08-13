Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Кременчук

Кому з кременчужан відключать світло 14 серпня: адреси

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 316

 

Електромережі в місті ремонтуватимуть навіть на вихідних

«Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, що відбудуться в Кременчуці 14 серпня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Ярмаркова;
  • вул. Кронштадська;
  • вул. Деповська;
  • вул. Військова;
  • вул. Ново-Іванівська;
  • вул. Басейна;
  • вул. Миколи Кучми;
  • вул. Силікатна;
  • вул. Ціолковського 38-40;
  • вул. Харківська 3-10;
  • вул. Автозаводська;
  • пров. Ціолковського;
  • пров. Ново-Іванівський;
  • пров. Столярний;
  • пров. Тихий;
  • пров. Силікатний;
  • пров. Редутний‎.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх