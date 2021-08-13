СБУ знайшла посіви канабісу на території підприємства Полтавщини

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 108

Під час слідчих дій виявлено більше ніж 200 000 наркомістких рослин на понад 100 млн грн за цінами чорного ринку

СБУ виявила у Полтавській області масштабні незаконні посіви канабісу. Під час слідчих дій виявлено більше ніж 200 000 наркомістких рослин на понад 100 млн грн за цінами чорного ринку.

Земельні площі, на яких виявлено незаконні посіви, знаходяться у користуванні одного з підприємств з виробництва харчової продукції та використовуються під фільтраційні поля.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України – «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

На даний час поля знаходяться під охороною. Вилучені зразки направлені на експертизу.

Заходи із документування правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Полтавській області спільно з обласним управлінням Національної поліції та за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.