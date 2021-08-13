Розшукують 62-річного В’ячеслава Пелеханя, який не виходить на зв'язок

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 317

Чоловік вийшов з дому і не повернувся

Відділенням поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавскій області розшукується безвісно зниклий Пелехань В’ячеслав Вадимович, 26.04.1959 р.н. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Останній раз виходив на зв’язок 27.07.2021 року. Можливо вдягнений в сорочку, камуфляжні штани, коричневі сандалі, при собі має велику коричневу шкіряну сумку, сонцезахисні окуляри.

У разі виявлення даного громадянина або наявності інформації про його місце знаходження прохання зателефонувати за номером 0974518893