Розшукують 62-річного В’ячеслава Пелеханя, який не виходить на зв'язок

Відділенням поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавскій області розшукується безвісно зниклий Пелехань В’ячеслав Вадимович, 26.04.1959 р.н. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Останній раз виходив на зв’язок 27.07.2021 року. Можливо вдягнений в сорочку, камуфляжні штани, коричневі сандалі, при собі має велику коричневу шкіряну сумку, сонцезахисні окуляри.
У разі виявлення даного громадянина або наявності інформації про його місце знаходження прохання зателефонувати за номером 0974518893