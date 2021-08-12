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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Два нові випадки COVID-19 зафіксували у Кременчуці

Вчора, 21:51 Переглядів: 382

 

Проводиться розслідування

Сьогодні, 12 серпня, в місті зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли одна жінка 28 років та один чоловік 29 років. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.
По даним випадкам проводиться епідемічне розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.
Всього в інфекційних шпиталях лікується одинадцять пацієнтів.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.

З'ясовується коло контактних осіб.

Всього зареєстровано 9465. Одужало 9152. Померло 274

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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