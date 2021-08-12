Сьогодні кременчужани спостерігатимуть Зорепад Персеїди

Вчора, 18:08 Переглядів: 924

Щорічно в ніч з 12 на 13 серпня відбувається дивовижне природне явище.

Зорепад триває з початку місяця до 24 серпня. Пік явища очікується в ніч з 12 на 13 серпня - у цей період будуть найяскравіші спалахи. Найбільше метеорів буде пролітати перед світанком.

Персеїди видно неозброєним оком, тому спостерігати їх можна без телескопа. Зорепад можна спостерігати в Північній півкулі. Найкраще явище буде видно за межами великих міст або в горах. Побачити Персеїди можна буде в будь-якій ділянці неба.

Для спостереження рекомендується виїхати з освітлених місць і вибрати безхмарну ніч. У цю ніч також можна зробити красиві фотографії. Для цього вибирайте фотоапарат зі штативом і використовуйте максимальну витримку.