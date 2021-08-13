Двоє мешканців Кременчуччини виростили «дерева коноплі»

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 916

Рослини досягали у висоту до двох метрів

Ділянки з коноплями виявили у Кременчуцькому та Миргородському районі області. Під час обшуків правоохоронці викопали близько 400 нарковмісних кущів. Серед них чимало «дерев» заввишки понад два метри. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Так, у Кременчуцькому районі понад три сотні конопель «зібрали» на городі двох жителів одного із сіл, у 51 річного та 47-річного мешканця Кременчуччини. Окрім того, в господарському приміщенні правоохоронці виявили банки з насінням нарковмісної рослини.

А в домогосподарстві раніше неодноразово судимого 51-річного мешканця Великої Багачки та його матері окрім рослин конопель виявили висушені голівки опійного маку.

За викритим фактом відкрили кримінальні провадження.

Довідково. За незаконний посів або вирощування снодійного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність (стаття 310 Кримінального кодексу України).

Так, незаконний посів або вирощування снодійного маку (в кількості від 100 до 500 рослин) чи конопель (у кількості від 10 до 50 рослин) караються штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За незаконне вирощування снодійного маку в кількості 500 і більше рослин чи КОНОПЕЛЬ у кількості 50 і більше рослин передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.