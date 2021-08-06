У серпні очікується прибуття 5 танкерів із сировиною
Кременчуцький НПЗ вийшов на максимальні обсяги перероблення сировини і на цей час займається відбудовою системи випуску товарної продукції в збільшених обсягах. Про це виданню enkorr 5 серпня повідомили на заводі.
Він повідомив, що особливістю періоду пуску нових установок є поступовий вихід на необхідні параметри з якості.
За його словами, процес пуску нових установок торкнувся і ритмічності випуску дизпального.
Як повідомляли раніше, «Укртатнафта» в кінці липня заявила про плани з початку серпня вийти на перероблення 14 тис. тонн нафтової сировини на добу (5,1 млн тонн на рік), у результаті чого добове виробництво бензинів складе 4,5 тис. т, дизельного пального – 5 тис. т.
Під цю програму було збільшено закупівлі нафти. Так, у серпні очікується прибуття 5 танкерів із сировиною.