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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький НПЗ вийшов на максимальні обсяги перероблення сировини

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 748 Коментарів: 2

У серпні очікується прибуття 5 танкерів із сировиною

Кременчуцький НПЗ вийшов на максимальні обсяги перероблення сировини і на цей час займається відбудовою системи випуску товарної продукції в збільшених обсягах. Про це виданню enkorr 5 серпня повідомили на заводі.

- На 14 тис. т вийшли ще 2 серпня, працюють обидві первинки. Відразу запустили другий риформінг, а вчора і другий крекінг, – сказав топ-менеджер підприємства, який побажав залишитися неназваним.

Він повідомив, що особливістю періоду пуску нових установок є поступовий вихід на необхідні параметри з якості.

- На пуску октанів високих не буває. Кілька днів «п'ятірки» не готували, але завтра, думаю, вже розпочнемо, – зазначив співрозмовник видання.

За його словами, процес пуску нових установок торкнувся і ритмічності випуску дизпального.

- Виходимо на якість, були сюрпризи, але без них, як правило, не буває. Колеги з Мозирського НПЗ уже місяць входять у колію,  - казав співрозмовник.
Чорний густий дим: вчора факели на НПЗ наполохали кременчужан

Як повідомляли раніше, «Укртатнафта» в кінці липня заявила про плани з початку серпня вийти на перероблення 14 тис. тонн нафтової сировини на добу (5,1 млн тонн на рік), у результаті чого добове виробництво бензинів складе 4,5 тис. т, дизельного пального – 5 тис. т.

Під цю програму було збільшено закупівлі нафти. Так, у серпні очікується прибуття 5 танкерів із сировиною.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укртатнафта виробництво
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Коментарі: 2

142
Джо:
Сьогодні, 15:59

вот и бензин дорожает)


0 0
144
belka2:
Сьогодні, 17:02

Дихати стало легше...


0 0
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