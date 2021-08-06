В Кременчуці процвітає незаконна торгівля: результати перевірок

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Представники виконкому разом з районними админістраціями побували на 835 об'єктах, залучали патрульних, розповіла очільниця Управління підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк під час засідання виконкому 6 серпня. В місті виявили кілька об'єктів незаконної торгівлі, представники поліції склали 3 протоколи за ст. 160 КУпАП.

- Вони просто розгортаються на вулицях. Хочу ще раз звернути увагу на незаконну торгівлю на Першотравневій 32. Там прямо на землі, біля « Маркетопата »‎ , біля переходу, все розкладено і, на жаль, не вживаються ніякі заходи, - зазначила пані Жорняк.

Також Управління активно співпрацює з Департаментом охорони здоров'я, пояснює керівникам закладів громадського харчування, готелів, торгових мереж міста необхідність вакцинації персоналу.

Окремо пані Жорняк подякувала мережі «АТБ»‎: цього тижня мобільні бригади зробили щеплення 40 співробітникам, і планується, що найближчим часом вакцинують як мінімум 80% працівників. Усього в мережі працює близько 600 осіб.