Чорний густий дим: вчора факели на НПЗ наполохали кременчужан

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31 липня у соцмережах кременчужани обговорювали густий і чорний дим, який валив з факелів «Укртатнафти». Відео моторошної картини 1 липня зранку до редакції надіслав читач Олександр.

На підприємстві дійсно сталася аварійна ситуація - через проблеми з електропостачанням відключився компресор і всю сировину направили на спалювання. Пожежі, чи загрози життю працівникам або кременчужанам не було.

Цікаво, що згідно з повідомленням пресслужби, «Укртатнафта» з 1 серпня планувала запустити другий технологічний «ланцюжок» і вийти на максимальні об’єми переробки сировини – 14 тис. тон на добу.