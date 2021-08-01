На Полтавщині з 19 дитячих спортивних шкіл залишилося лише 17

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30 липня в Полтавській облдержадміністрації відбулася нарада з керівниками ДЮСШ області, які підпорядковані відділам освіти територіальних громад. Перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін зауважив, що основною метою зібрання є створення Обласної програми підтримки дитячих юнацьких спортивних шкіл, які знаходять в системі освіти та молоді й спорту, щоб не було розриву між цими закладами.

- 50% учнівської молоді частково чи повністю звільнені від фізичного виховання, за станом здоров’я чи через волю батьків не відвідують уроки фізкультури і не зайняті спортом у позаурочний час, – розповів Дмитро Лунін. – Треба цю тенденцію змінювати. Не зважаючи на те, що зменшується кількість дітей, немає спортивної інфраструктури та тренерів, треба культивувати різні види спорту. Кожна громада має створити стратегію розвитку дитячого спорту, виходячи з того, яка наявна інфраструктура, які є перспективні тренери в регіоні і як їх можна зацікавити працювати. Також у районах та громадах мають розвиватися ДЮСШ, а не закриватися, як наприклад у Великій Багачці.

З початку року на Полтавщині було 19 ДЮСШ, наразі їх 17. Великобагачанську школу закрили через брак кадрів, а одну із шкіл Кременчуцького району передали на баланс молоді й спорту.