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Під Кременчуком сталася ДТП

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 799

 

Інформації про потерпілих не надходило

31 липня вночі під Кременчуком сталася ДТП. На залізничному переїзді в Щербаках зіткнулися два легковика. На місці працювали медики і правоохоронці, але інформації про потерпілих не надходило.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба поліції
Теги: ДТП
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