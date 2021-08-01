Під Кременчуком сталася ДТП

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31 липня вночі під Кременчуком сталася ДТП. На залізничному переїзді в Щербаках зіткнулися два легковика. На місці працювали медики і правоохоронці, але інформації про потерпілих не надходило.