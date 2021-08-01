Ремесло не коромисло, плечі не відтягне: кременчужани дві доби сидітимуть без води через вихідний

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В суботу, 31 липня, близько 17.00 на вулиці Олександра Халаменюка стався прорив водопроводу. За інформацією «Кременчукводоканалу»,‎ подачу води перекрили, воду для мешканців навколишніх будинків підвезли, але...

Люди, які залишилися без води, обурені тим, що водопостачання обіцяють відновити лише в понеділок. Здавалося б, аварійна служба має працювати без вихідних, проте неділя - це святе. І те, що мешканці чотирьох будинків залишаються без води на два дні, аж ніяк не хвилює представників «Кременчукводоканалу»‎.

- В таку спеку без води, без можливості нормально помитися... Як вони це собі уявляють? - обурюється пані Наталя. Їм з чоловіком за 80, і багато води з цистерни, що стоїть біля будинку, на п'ятий поверх вони просто не донесуть.

Щодо цистерни: на чотири будинки пригнали лише одну машину з водою. Звісно, цього було не достатньо, і багато хто не встиг зробити хоча б якійсь запас.

- Водій припаркував машину так, що передні колеса потрапили в яму, тож цистерна опинилася під кутом - і хоча вода ще була, дістатися до неї ми можливості не мали. Хотіли попросити водія трохи переїхати, але він кудись зник, - розповіла Тетяна, мешканка одного з будинків.

Якість роботи аварійної служби «‎Кременчукводоканалу»‎ в суботу теж викликала в людей багато питань: адже вода з прорваної труби продовжувала текти всю ніч, незважаючи на те, що водопостачання припинили.

Ми зателефонували черговому диспетчеру підприємства, аби дізнатися, в чому проблема і хто заплатить за воду, яка півдоби текла просто на проїжджу частину. Він запевнив, що спеціалісти приїдуть найближчим часом і перекриють трубу належним чином.

- По оплаті - ми обов'язково зробимо перерахунок, - додав диспетчер.

О 9.00 до будинків під'їхала ще одна цистерна з водою, до якої одразу пішли люди з відрами, балонами та кастрюлями.

Станом на 10.00 вода продовжує витікати з місця прориву.

Чи дійсно такий сервіс «‎Кременчукводоканалу»‎ відповідає європейським стандартам, до яких Кременчук так прагне і про які багато говорять чиновники? Здається, відповідь очевидна.