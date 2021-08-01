Ремесло не коромисло, плечі не відтягне: кременчужани дві доби сидітимуть без води через вихідний

В суботу, 31 липня, близько 17.00 на вулиці Олександра Халаменюка стався прорив водопроводу. За інформацією «Кременчукводоканалу», подачу води перекрили, воду для мешканців навколишніх будинків підвезли, але...
Люди, які залишилися без води, обурені тим, що водопостачання обіцяють відновити лише в понеділок. Здавалося б, аварійна служба має працювати без вихідних, проте неділя - це святе. І те, що мешканці чотирьох будинків залишаються без води на два дні, аж ніяк не хвилює представників «Кременчукводоканалу».
Щодо цистерни: на чотири будинки пригнали лише одну машину з водою. Звісно, цього було не достатньо, і багато хто не встиг зробити хоча б якійсь запас.
Якість роботи аварійної служби «Кременчукводоканалу» в суботу теж викликала в людей багато питань: адже вода з прорваної труби продовжувала текти всю ніч, незважаючи на те, що водопостачання припинили.
Ми зателефонували черговому диспетчеру підприємства, аби дізнатися, в чому проблема і хто заплатить за воду, яка півдоби текла просто на проїжджу частину. Він запевнив, що спеціалісти приїдуть найближчим часом і перекриють трубу належним чином.
О 9.00 до будинків під'їхала ще одна цистерна з водою, до якої одразу пішли люди з відрами, балонами та кастрюлями.
Станом на 10.00 вода продовжує витікати з місця прориву.
Чи дійсно такий сервіс «Кременчукводоканалу» відповідає європейським стандартам, до яких Кременчук так прагне і про які багато говорять чиновники? Здається, відповідь очевидна.