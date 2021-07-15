Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани

… не кажіть їй, що для в’їзду в Україну потрібний страховий поліс медичного страхування :) Без полісу в Україну її не впустять.

А якщо серйозно, то це дуже цікава тема. Ми звикли, що подорожуючи світом, обов’язково оформлюємо медичну страховку. Для тих, хто відвідує нашу країну, вона теж потрібна.

Історія з життя.

У мене є друг. Його старший син зі своєю дівчиною на початку літа вирішили одружитися. Мама нареченої давно вже мешкала в Італії, мала громадянство цієї країни та репутацію строгої жінки.

Звичайно, молода людина занервувала. Пандемія теж внесла свої корективи, тому майбутні родичі жодного разу не бачилися. Перше знайомство в день весілля! Тут кожний би занервував. Що робить наш наречений? Він бере на себе оформлення всіх документів для в’їзду майбутньої родички. Особливу увагу приділяє медичному страхуванню. Усе ж може трапитися в житті :)

Результат? Вони стали найкращими друзями! Усі сумніви щодо надійного майбутнього доньки, якщо вони й були, розвіялися :)

Тому я наполягаю, що страхування — це не нудно та прісно. Це життєво, іноді весело, іноді повчально. Але завжди — вигідно. Це турбота про тих, хто нам важливий.

А ще страхування може бути приємним репутаційним бонусом для компанії, яка має ділових партнерів за кордоном. Запрошуючи їх в Україну на семінари, форуми чи ділові перемовини оформіть для них медичне страхування. Це перший крок до успішної співпраці. Крім медичних витрат, поліс включає страхування від нещасного випадку, страхування багажу.

До речі, у комплексному страхуванні подорожуючих по Україні враховуються й ризики захворювання на COVID-19. Без цього сьогодні неможливо. У разі захворювання компанія візьме на себе лікування застрахованої людини та додаткове обстеження в разі виникнення ускладнень. Такі випадки в нас теж є.

Якщо моя історія наштовхнула вас на роздуми чи, можливо, виникли питання, із задоволенням відповім на них. Завжди краще прояснити всі деталі. І тоді, навіть спонтанний візит донни Рози, з далекої Бразилії (це там у лісах живуть багато диких мавпочок :) ), можна вчасно підкорегувати та обернути на свою користь.



