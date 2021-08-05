Екотуризм в Чорнобилі: незабаром у зоні відчудження можна буде спостерігати за птахами

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 332

Бьордвотчинг в Чорнобильській зоні має надзвичайний потенціал, адже через цю територію пролягають міграційні шляхи багатох видів пірнатих

Протягом року в Чорнобильській зоні планують реалізувати цікавий проєкт з розвитку екотуризму: облаштують локації для спостереження за птахами у дикій природі. Про це повідомляє Чорнобильській радіаційно-екологічний біосферний заповідник на своїй Facebook-сторінці.

Проєк «Розвиток екотуризму на територіях, що зазнали радіаційного забруднення – шлях до збереження біорізноманіття українського Полісся» запроваждує громадське об'єднання «Екологічний простір-2020».

- Мова йде про будівництво в Заповіднику п’яти спостережних веж та облаштування прилеглих до них територій (кемпінгів) для вітчизняних та іноземних бьордвотчерів, - йдеться на сторінці проєкту.

Бьордвотчинг - новий для України напрямок екотуризму, він вважається одним з найбільш інформативних та гуманних способів вивчення пернатих в їх природному середовищі. Саме на території Чорнобильського заповідника цей вид дозвіля має величезний потенціал, адже заповідник розташований на перехресті великих пташиних міграційних шляхів. За сезон тут пролітає 30-50 тисяч гусей, 150-200 тисяч качкоподібних та до 1,5 мільйона інших пернатих. Окрім того, на заповідній території зафіксовано багато колоній лелекоподібних, сивкоподібних, гусеподібних, пеліканоподібних та інших птахів.

Про всі подробиці проєкту можна дізнатися тут.