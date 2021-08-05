За наркоторгівлю чоловік та жінка з Лубен можуть сісти за ґрати на 10 років

Спільники збували «Метадон» місцевим жителям
У Лубнах правоохоронці затримали 46-річного чоловіка та 38-річну жінку, які продавали наркотики жителям міста.
За інформацією Лубенського районного відділу поліції, під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання затриманих, поліцейські вилучили зіп-пакети з пігулками «Метадону». Речові докази направили на експертизу.
Спільникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та вчинення таких дій повторно за попередньою змовою групою осіб, а також збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі) Кримінального Кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини у суді «наркоділкам» загрожує до 10 років позбавлення волі.