За наркоторгівлю чоловік та жінка з Лубен можуть сісти за ґрати на 10 років

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 337

У Лубнах правоохоронці затримали 46-річного чоловіка та 38-річну жінку, які продавали наркотики жителям міста.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, під час санкціонованого обшуку, проведеного за місцем проживання затриманих, поліцейські вилучили зіп-пакети з пігулками «Метадону». Речові докази направили на експертизу.

Спільникам повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та вчинення таких дій повторно за попередньою змовою групою осіб, а також збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі) Кримінального Кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини у суді «наркоділкам» загрожує до 10 років позбавлення волі.