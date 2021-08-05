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«Присвячую нагороду мамі»: каноїстка з Полтавщини завоювала бронзу

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 430

 

Вітаємо спортсменку, яка принесла нагороду у скарбничку збірної України

Нелегким для українських поціновувачів спорту видався фінал каное-одиночок на 200 м серед жінок на веслувальному каналі олімпійського Токіо.

Наша співвітчизниця Людмила Лузан стала третьою із результатом 47,034 та продовжила медальну традицію, яку започаткував на цій дистанції її тренер, Олімпійський чемпіон Юрій Чебан.

- Здається, що я сплю - стільки років йшла до медалі. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі. Я мріяла перемогти, але це мої перші Олімпійські ігри. Впевнена – на мене ще чекають золоті здобутки. Попереду моя коронна дистанція на 500 м у двійці. То ж не буду зупинятися та продовжу боротися разом з Анастасією Четверіковою. Присвячую нагороду мамі, вона мріяла, що я буду на Олімпіаді і візьму там медаль. Мамо, я це зробила!, - зазначила Людмила Лузан. 

- Хоч зараз на Олімпійських іграх і немає дистанції 200 метрів у чоловіків, але нам вдалося продовжити династію спринтерів і в Україні, і у світі», - прокоментував пресслужбі Національного олімпійського комітету України виступ своєї підопічної головний тренер української збірної, Олімпійський чемпіон Юрій Чебан. Люда – велика молодчина та велика трудяга. Ще, звісно, є над чим працювати. Але це лише початок. Вітаю Івано-Франківську школу, Сергія Батомункоєва – першого наставника Людмили Лузан, полтавського тренера Миколу Мацапуру, Полтавщину та всю Україну з цим медальним здобутком.
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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування Олімпійські ігри каное
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