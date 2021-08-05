На Полтавщині правоохоронці вилучили у банди психотропи на мільйон

Сьогодні, 14:19 Переглядів: 422

При обшуках у них також знайшли зброю

Четверо мешканців Полтавщини, Києва та Миколаєва налагодили збут амфетаміну та метамфетаміну на території області «з рук у руки». За один грам товару клієнти сплачували дилерам 800-1000 гривень. За такий «бізнес» молодикам загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Як повідомляє пресслужба поліції, протягом кількох місяців оперативники полтавського управління боротьби з наркозлочинністю, слідчі та прокурори документували діяльність наркоугруповання.

До складу групи входило четверо чоловіків, віком від 34 до 39 років, один із яких перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення вилучили майже пів кілограма амфетаміну, розфасовані згортки з метамфетаміном, канабіс та гроші. Крім того, виявили мобільні телефони, банківські картки, пристрої для куріння та гранату Ф-1 із запалом.

Двох активних членів групи затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрали їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Після проведення експертизи буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам за ст.263 та 307 Кримінального кодексу України.