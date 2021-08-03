Поліцейський з Кременчука вийшов у фінал Всеукраїнського вокального конкурсу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 548

Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха вийшов у фінал Всеукраїнського вокального конкурсу Live Voice. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

Цей конкурс присвячений пам’яті українського композитора, пісняра, народного артиста України Миколи Мозгового.

Віталій Соломаха з Кременчука переміг у першому турі, після чого й потрапив у фінал.

Нагадаємо, раніше поліцейський здобув перемогу у міжнародному вокальному конкурсі Golden Time Talent.