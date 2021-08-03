Поліцейський з Кременчука вийшов у фінал Всеукраїнського вокального конкурсу

Конкурс Live Voice присвячений пам’яті українського композитора, пісняра, народного артиста України Миколи Мозгового
Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха вийшов у фінал Всеукраїнського вокального конкурсу Live Voice. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.
Цей конкурс присвячений пам’яті українського композитора, пісняра, народного артиста України Миколи Мозгового.
Віталій Соломаха з Кременчука переміг у першому турі, після чого й потрапив у фінал.
Нагадаємо, раніше поліцейський здобув перемогу у міжнародному вокальному конкурсі Golden Time Talent.