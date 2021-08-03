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У спортшколі «Авангард» з'явився новий директор

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 550 Коментарів: 1

 

Син депутата Кременчуцької районної ради очолив спортивну школу

Від сьогодні, 3 серпня, спортивну школу «Авангард» очолив 27-річний Бувайсар Олександрович Казим-Заде. Про це повідомив керівник управління молоді та спорту Кременчука Олег Медведенко. 

Бувайсар Казим-Заде - майстер спорту міжнародного класу з боксу. Має вищу профільну освіту, закінчив Переяславо-Хмельницький держаний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди. Згідно з інформацією з відритих джерел був бенефіціарним власником ТОВ «Сілвер капітал плюс» у Києві. Бувайсар Казим-Заде є старшим сином депутата Кременчуцької районної ради від ОПЗЖ Олександра Казим-Заде.

Нагадаємо, що екскерівник «Авангарду» Дмитро Сошенко очолив дитячу спортивну школу, яку цього року реорганізували об'єднав КДЮСШ №2 та кінно-спортивну школу «Фаворит». 

Скандальна об'єднана дитячо-юнацька спортивна школа отримала нового директора
1
Автор: Альона Душенко
Теги: спорт Авангард
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Коментарі: 1

602
shtai:
Сьогодні, 13:56

Дуже цікаво чим скінчиться історія з Віктором Кобзистим. Я сподіваюся журналісти Телегрфу не забудуть про цю справу.


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