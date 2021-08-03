Фізкультура по-новому: тепер школярів навчатимуть грі у петанк та корфбол

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 825 Коментарів: 1

Учні зможуть самі обирати, що вивчати під час уроків

Міністерство освіти та науки презентувало 30 липня нову модельну програму для учнів 5-6 класів, про що повідомили на сайті міністерства. Цьогоріч програму запустять лише у п'яти експериментальних класах - але в перспективі її можуть запровадити й в інших школах країни.

Програма містить понад 30 варіативних модулей, серед яких учні за погодженням вчителя обератимуть 3-4, котрі й вивчатимуть під час уроків. Тобто, в одному залі навчатимуть одразу кільком видам спорту. Для цього радять обирати ті види, які не потребують великої площі: петанк, черлідинг, мініфутбол, теніс, корфбол тощо.

Програма передбачає 3 години фізичної активності на тиждень і не залежить від профілю освіти. А рухова активність у школі має становити 6 годин на тиждень.

Головна мета уроків — щоб дитина рухалась, отримувала емоційне задоволення, не переживаючи про проходження нормативів.

Також експерти обговорили і питання підготовки вчителів до нової модельної програми. Так, вчителі зобов'язані: