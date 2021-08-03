Дорогу Кременчук-Манжелія зроблять бетонною: ціна питання 57 млн грн

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 928 Коментарів: 6

На Полтавщині в рамках програми «Велике будівництво» запланована реконструкція автодороги Кременчук-Манжелія. Як повідомив на нараді в Полтавській ОДА Олексій Басан, керівник держпідприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області», це буде перша місцева бетонна дорога.

Тендер на роботи вже оголошений, про що розміщена інформація в системі електронних закупівель Prozorro.

(2,02 км бетонної дороги з проєктуванням, влаштуванням узбіч) складає 57 млн грн. Аукціон на реконструкцію дороги призначений на 6 серпня. Термін виконання робіт (відповідно до проєкту договору) — до кінця 2022 року.

Це вже друга спроба Агентства провести тендер: перша (у липні) була неуспішною: на тендер заявилася лише одна компанія — ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». І замовник скасував тендер, оскільки пропозиції подало менше двох учасників.

Усього в рамках «Великого будівництва» в області запланований ремонт та реконструкція 13 ділянок доріг та одного мосту. На даний час плани програми на 2021 рік виконані на 70% по капремоту і на 65% - по поточному та середньому.



