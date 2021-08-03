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Кременчук

Дорогу Кременчук-Манжелія зроблять бетонною: ціна питання 57 млн грн

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 928 Коментарів: 6

Аукціон на реконструкцію запланований на 6 серпня

На Полтавщині в рамках програми «Велике будівництво» запланована реконструкція автодороги Кременчук-Манжелія. Як повідомив на нараді в Полтавській ОДА Олексій Басан, керівник держпідприємства «Агентство місцевих доріг Полтавської області», це буде перша місцева бетонна дорога.

Тендер на роботи вже оголошений, про що розміщена інформація в системі електронних закупівель Prozorro. 

(2,02 км бетонної дороги з проєктуванням, влаштуванням узбіч) складає 57 млн грн. Аукціон на реконструкцію дороги призначений на 6 серпня. Термін виконання робіт (відповідно до проєкту договору) — до кінця 2022 року.

Це вже друга спроба Агентства провести тендер: перша (у липні) була неуспішною: на тендер заявилася лише одна компанія — ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком». І замовник скасував тендер, оскільки пропозиції подало менше двох учасників.

Усього в рамках «Великого будівництва» в області запланований ремонт та реконструкція 13 ділянок доріг та одного мосту. На даний час плани програми на 2021 рік виконані на 70% по капремоту і на 65% - по поточному та середньому.


 

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дорога ремонт реконструкція
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Коментарі: 6

527
Кавоман:
Сьогодні, 09:28

Он воно як. Я думав до Манжелії трохи більше, ніж 2 км...


3 0
140
belka2:
Сьогодні, 09:49

Цитата: Кавоман

Он воно як. Я думав до Манжелії трохи більше, ніж 2 км...

Через 50 років дійдуть до Манжелії. За 57млн можна в асфальті зробити 10-15 км,

займаються ерундою як з трасою Дніпро-Решитилівка.


7 0
42
SaneK:
Сьогодні, 09:50

Это видимо вдоль Укртатнафты кусочек


1 0
100
ksenaksenia:
Сьогодні, 09:54

Цитата: SaneK

Это видимо вдоль Укртатнафты кусочек

нет, это походу дорога как от Кахновки, в районе обьездной НПЗ. 

в фейсбуке Агенства доріг было фото участка 

 

ПС: да, это убитая обьездная, где цистерны ездят от нпз до кахновки


2 0
42
SaneK:
Сьогодні, 09:58

Цитата: ksenaksenia
Цитата: SaneK

Это видимо вдоль Укртатнафты кусочек

нет, это походу дорога как от Кахновки, в районе обьездной НПЗ. 

в фейсбуке Агенства доріг было фото участка 

ага, нашел. От бывшего авторынка, до поворота на Отраслевой... Зато какой заголовок))


1 0
571
mangust-1:
Сьогодні, 12:15

Цитата: SaneK
От бывшего авторынка, до поворота на Отраслевой...


Ффу,слава Йсу,лише 2 км .А інформаційна хвиля прямо накрила.

Думав,що всю 40 кілометрову дорогу відремонтують.

Дійсно-велике будівництво.Фанати зе-,вам ще смішно,чи вже сумно?


1 0

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