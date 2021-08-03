З бюджету Кременчука виділять кошти на перевезення військовозобов’язаних

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 0

На перевезення військовозобов’язаних на збори у Кременчуці виділяють кошти з міського бюджету. Проєкт рішення «Про виділення коштів з цільового фонду міської ради для оплати транспортних послуг» опублікували на сайті мерії Кременчука.

Згідно з проєктом рішення, планують виділити з цільового фонду міської ради кошти в сумі 4 500 грн. Кошти передбачені за рахунок поточних надходжень до цільового фонду міської ради виконавчому комітету для оплати транспортних послуг з перевезення військовозобов’язаних, які залучені на навчальні збори оперативного резерву першої черги з військовими частинами А0281, А1910 Десантно-штурмових військ.