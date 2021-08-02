Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Кременчук

Де і коли 3 серпня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 589

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

3-го серпня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

  • вул. Соборна, 3а,
  • вул. Гоголя, 12/21,
  • вул. Івана Мазепи, 2/34,
  • вул. Академіка Маслова, 15/4,
  • вул. Перемоги, 32, 32а, 32/3,
  • вул. Ігоря Сердюка, 7.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

  • вул. Вітчизняна,
  • вул. Кондратюка,
  • пров. Луговий,
  • пр. Луговий,
  • вул. Перекопська,
  • вул. Садківська,
  • пров. Технічний,
  • пров. Перекопський,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • пров. Зв'язковий,
  • вул. Троїцька, 12-33,
  • вул. Академіка Маслова, 31-54,
  • вул. Софіївська, 7/38,
  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх