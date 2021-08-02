Де і коли 3 серпня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
3-го серпня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:
- вул. Соборна, 3а,
- вул. Гоголя, 12/21,
- вул. Івана Мазепи, 2/34,
- вул. Академіка Маслова, 15/4,
- вул. Перемоги, 32, 32а, 32/3,
- вул. Ігоря Сердюка, 7.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Вітчизняна,
- вул. Кондратюка,
- пров. Луговий,
- пр. Луговий,
- вул. Перекопська,
- вул. Садківська,
- пров. Технічний,
- пров. Перекопський,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- пров. Зв'язковий,
- вул. Троїцька, 12-33,
- вул. Академіка Маслова, 31-54,
- вул. Софіївська, 7/38,
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний.