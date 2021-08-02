Де і коли 3 серпня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

3-го серпня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ТП світла не буде за адресами:

вул. Соборна, 3а,

вул. Гоголя, 12/21,

вул. Івана Мазепи, 2/34,

вул. Академіка Маслова, 15/4,

вул. Перемоги, 32, 32а, 32/3,

вул. Ігоря Сердюка, 7.

З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами: