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Кременчук

У Кременчуці поповнення пухнастих: народилося оленя й показалося кенгуру

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 98

 

Щороку розплідник збільшується

У розпліднику рослин Гарді народилося оленя. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Андрій Погрібний. 

  

За його словами, практично в цей же день кенгуру, який народився кілька місяців тому, виліз нарешті із сумки.

- Коли кенгуру народився - його не видно за фактом. Всі чекають його появи на публіці. І ось це сталося, - повідомили у розпліднику.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: кенгуру олень Гарди
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