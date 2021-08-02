У Кременчуці поповнення пухнастих: народилося оленя й показалося кенгуру

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 98

У розпліднику рослин Гарді народилося оленя. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Андрій Погрібний.

За його словами, практично в цей же день кенгуру, який народився кілька місяців тому, виліз нарешті із сумки.

- Коли кенгуру народився - його не видно за фактом. Всі чекають його появи на публіці. І ось це сталося, - повідомили у розпліднику.