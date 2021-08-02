9% складає лісистість Полтавщини

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 167

Лісівники Полтавщини готові садити нові ліси, громади мають цьому сприяти. Про це обговорили на нараді в Полтавській обласній державній адміністрації.

Під час засідання обговорили питання виявлення самозаліснених та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форм власності з метою їх подальшого використання для досягнення оптимальної лісистості України.

Нині лісистість Полтавської області складає 9%. Водночас розораність території становить 61,7%. Протягом останніх 20 років в області проводилися роботи із лісорозведення, завдяки яким було створено 15,2 тис. га нових лісів в порядку консервації невгідь та малопродуктивних земель. Найбільші площі нових лісів висаджені на територіях колишніх Кременчуцького, Новосанжарського та Гадяцького районів, на яких сукупно залісені майже 5 тис. га території.

– Лісівники Полтавщини готові садити нові ліси, але без активної участі та підтримки громад виконати завдання зі збільшення площі лісів неможливо. Зі свого боку, лісгоспи області у 2021 році вже збільшили заготівлю лісового насіння, що дозволить навесні наступного року отримати на лісових розсадниках значно більше сіянців, що дозволить не лише провести посадкову кампанію на земельних ділянках, які вже перебувають у постійному користуванні лісгоспів, а й використати для залісення земель, які будуть виявлені в результаті проведених обстежень і визнаними такими, що придатні для лісорозведення. Територіальні громади повинні зрозуміти важливість збільшення лісистості й сприяти у виявленні територій під заліснення, – повідомив Іван Гришко, начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Наразі в облдержадміністрації та районних державних адміністраціях утворюються комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів державної та комунальної власності, які між іншим будуть опікуватися й питаннями виявлення самозаліснених земель та земель, які доцільно передати під заліснення.

- На кожну громаду місяць тому було направлено запит щодо вивчення питання та надання інформації про малопродуктивні та деградовані землі, які можна передати державним лісогосподарським підприємствам під заліснення. Тільки Пришибська, Лохвицька, Миргородська, Диканська, Ланнівська та Решетилівська громада надали інформацію про наявність земель. Найбільшу площу у 298 га виявлено у Лохвицькій ТГ та 90 га у Диканській. Звісно цього недостатньо, адже всі мають бути зацікавлені в аудиті земельної території громад. Переконаний, кожна громада може знайти гектари під заліснення та збільшити кількість лісів на своїй території. Від взаємодії з громадами залежить комплексне розв'язання питання,– зазначив Євген Греков, заступник голови Полтавської ОДА.