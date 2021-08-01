Від сьогодні у Кременчуці подорожчав проїзд - як виглядають проїзні квитки

Від сьогодні, 1 серпня, у Кременчуці подорожчав проїзд у транспорті. Тариф на проїзд у міському транспорті змінився на кілька гривень:
Вартість проїзних місячних квитків у комунальному транспорті:
Дизайн самих квитків не дуже змінився. Замість 2 - 5 грн, додався напис квиток, також кольори стали більш насиченими.
Цікаво, що квитки через додаток «Приват24»залишився по 2 грн. Тому кондуктори попереджають людей, які намагаються сканувати, що додаток не працює.
Зауважимо, що від завтра, 2 серпня, зростає вартість проїзду у приміському транспорті.
До уваги мешканців Першого Занасипу! Проїзд в маршрутці 231 та 208 з Першого Занасипу до ринка й навпаки підняли лише на одну гривню, й тепер вартість проїзду складає - 5 грн.