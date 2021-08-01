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Кременчук

Від сьогодні у Кременчуці подорожчав проїзд - як виглядають проїзні квитки

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 829

 Маршрутки по 8 грн, тролейбуси по 5

Від сьогодні, 1 серпня, у Кременчуці подорожчав проїзд у транспорті. Тариф на проїзд у міському транспорті змінився на кілька гривень:

  • у режимі маршрутного таксі - 8 грн;
  • у звичайному режимі - 5 грн;
  • у комунальному транспорті КТУ (тролейбуси, комунальні автобуси) - 5 грн.

Вартість проїзних місячних квитків у комунальному транспорті:

  • учнівський - 75 грн;
  • студентський - 85 грн;
  • для громадян - 200 грн;
  • для підприємств, організацій - 350 грн.

Дизайн самих квитків не дуже змінився. Замість 2 - 5 грн, додався напис квиток, також кольори стали більш насиченими. 

 

Цікаво, що квитки через додаток «Приват24»залишився по 2 грн. Тому кондуктори попереджають людей, які намагаються сканувати,  що додаток не працює.

 

Зауважимо, що від завтра, 2 серпня, зростає вартість проїзду у приміському транспорті. 

Вдруге за рік приміські маршрутки збільшують ціну

До уваги мешканців Першого Занасипу! Проїзд в маршрутці 231 та 208 з Першого Занасипу до ринка й навпаки підняли лише на одну гривню, й тепер вартість проїзду складає - 5 грн. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт проїзд тролейбус маршрутка
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