Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 2 серпня

Причина - проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 2 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.
З 6.00 до 18.00 на біде світла за адресами:
- вул. Макаренка;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Художня;
- вул. Революціонерів;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Ліварна;
- пров. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Мирний;
- пров. Яблуневий;
- пров. Художній;
- пр. Старицького;
- вул. Шишкіна;
- пров. Шишкіна;
- пров. Рєпіна;
- пр. Шишкіна.
З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний;
- вул. Вадима Пугачова, 6.