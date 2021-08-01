Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 2 серпня

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 539

«‎Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 2 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.

З 6.00 до 18.00 на біде світла за адресами:

вул. Макаренка;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Художня;

вул. Революціонерів;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Ліварна;

пров. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Мирний;

пров. Яблуневий;

пров. Художній;

пр. Старицького;

вул. Шишкіна;

пров. Шишкіна;

пров. Рєпіна;

пр. Шишкіна.

З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами: