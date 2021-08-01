Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Кременчук

Відключення електроенергії: хто з кременчужан залишиться без світла 2 серпня

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 539

 

Причина - проведення планових ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє про планові відключення електроенергії 2 серпня. Причиною стане проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах Кременчука.

З 6.00 до 18.00 на біде світла за адресами:

  • вул. Макаренка;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Художня;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • вул. Ліварна;
  • пров. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Мирний;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Художній;
  • пр. Старицького;
  • вул. Шишкіна;
  • пров. Шишкіна;
  • пров. Рєпіна;
  • пр. Шишкіна.

З 8.00 до 17.00 на біде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний;
  • вул. Вадима Пугачова, 6.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх