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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Дві кременчуцькі команди зазнали поразки в чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 425

 

Більшість матчів туру відбулися у неділю 

Футбольні команди «Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли черговий тур чемпіонату Полтавської області. На жаль, наші хлопці зазнали поразки як вдома, так і на виїзді. 

Результати 14 туру в групі Б:

  • «Кремінь-2» - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:3 
  • СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Семенівка» - 1:0
  • «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - «Темп» (Градизьк) - 4:0
  • «Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:0

Анонс 15 туру, 7 серпня

  • «Семенівка» (Семенівка) - «Альтаір» (Бутенки)
  • «Темп» (Градизьк) - «Дружба» (Очеретувате)
  • «Стандарт» (Нові Санжари) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
  • «Ягуар» - «Кремінь-2» 

Попереду кременчуцьке дербі, де Ягуар на своєму полі (стадіон Нафтохімік) прийме Кремінь-2. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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