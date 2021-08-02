Дві кременчуцькі команди зазнали поразки в чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 425

Футбольні команди «Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли черговий тур чемпіонату Полтавської області. На жаль, наші хлопці зазнали поразки як вдома, так і на виїзді.

Результати 14 туру в групі Б:

«Кремінь-2» - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:3

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Семенівка» - 1:0

«Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - «Темп» (Градизьк) - 4:0

«Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:0

Анонс 15 туру, 7 серпня

«Семенівка» (Семенівка) - «Альтаір» (Бутенки)

«Темп» (Градизьк) - «Дружба» (Очеретувате)

«Стандарт» (Нові Санжари) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

«Ягуар» - «Кремінь-2»

Попереду кременчуцьке дербі, де Ягуар на своєму полі (стадіон Нафтохімік) прийме Кремінь-2.