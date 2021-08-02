Дві кременчуцькі команди зазнали поразки в чемпіонаті Полтавської області

Більшість матчів туру відбулися у неділю
Футбольні команди «Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли черговий тур чемпіонату Полтавської області. На жаль, наші хлопці зазнали поразки як вдома, так і на виїзді.
Результати 14 туру в групі Б:
- «Кремінь-2» - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:3
- СК «Геологія-2» (Нова Галещина) - «Семенівка» - 1:0
- «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) - «Темп» (Градизьк) - 4:0
- «Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук) - 2:0
Анонс 15 туру, 7 серпня
- «Семенівка» (Семенівка) - «Альтаір» (Бутенки)
- «Темп» (Градизьк) - «Дружба» (Очеретувате)
- «Стандарт» (Нові Санжари) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- «Ягуар» - «Кремінь-2»
Попереду кременчуцьке дербі, де Ягуар на своєму полі (стадіон Нафтохімік) прийме Кремінь-2.