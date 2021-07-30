Президент КВБЗ Приходько розповів, чому пасажирські вагони для УЗ вийшли дорогими

За його словами, про зниження ціни можна буде говорити лише тоді, коли «Укрзалізниця» перейде до довгострокових контрактів на 3-5 років
Голова наглядової ради — президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько дав інтерв'ю профільному виданню Mintrans, яке цікавилося роботою підприємства та новим контрактом на постачання 100 пасажирських вагонів для «Укрзалізниці».
Журналіст видання запитав і про зависоку ціну на пасажирські вагони.
- Минулого року на урядовій нараді ви обіцяли знизити ціни на пасажирські вагони. Але за умовами тендера КВБЗ поставить вагони дорожче, ніж постачав раніше. Чому не знизили ціни?
- Про знижку всі пам'ятають, а от про те, за яких обставин вона обговорювалася, ніхто не згадує. Про знижку можна буде говорити, якщо УЗ ухвалить довгострокову - на три-п'ять років - програму розвитку пасажирського, вантажного і локомотивного парків.
У цій програмі УЗ має вказати, коли, скільки і яку продукцію вона планує закупити. Це обов'язкова умова, за якої з'явиться коло потенційних постачальників такої продукції для УЗ в Україні й за кордоном. Крім того, УЗ повинна провести тендер на укладання довгострокових контрактів на три-п'ять років на постачання тієї чи іншої продукції. Ось за таких умов і з'явиться знижка, оскільки виробник зможе укласти довгострокові контракти з постачальниками комплектуючих за нижчими цінами, ніж для разового річного контракту.
У вересні минулого року тодішній голова правління УЗ Володимир Жмак обіцяв затвердити таку програму. Але станом на сьогодні немає ні програми, ні Володимира Жмака в УЗ, - відповів Володимир Приходько.
Він також заявив в інтерв'ю, що після зриву контракту з УЗ на постачання дизель-поїздів із КВБЗ звільнилося близько 1100 фахівців — і тому є ризик не встигнути з термінами виконання контакту на 100 пасажирських вагонів. Але при цьому зауважив, що за зрив термінів передбачені жорсткі санкції.
Тема дорожнечі пасажирських вагонів від КВБЗ активно обговорювалася раніше у ЗМІ. Зокрема, видання «Наші гроші» писало про те, що Єгипет купив пасажирські вагони на 15% дешевше в результаті тендеру, де взяло участь 5 виробників.
Проте УЗ провела неконкурентну переговорну процедуру з одним виробником — КВБЗ, мотивуючи це тим, що лише це підприємство здатне виконати контракт протягом одного року.