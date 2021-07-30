Президент КВБЗ Приходько розповів, чому пасажирські вагони для УЗ вийшли дорогими

Голова наглядової ради — президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько дав інтерв'ю профільному виданню Mintrans, яке цікавилося роботою підприємства та новим контрактом на постачання 100 пасажирських вагонів для «Укрзалізниці».

Журналіст видання запитав і про зависоку ціну на пасажирські вагони.

- Минулого року на урядовій нараді ви обіцяли знизити ціни на пасажирські вагони. Але за умовами тендера КВБЗ поставить вагони дорожче, ніж постачав раніше. Чому не знизили ціни?

- Про знижку всі пам'ятають, а от про те, за яких обставин вона обговорювалася, ніхто не згадує. Про знижку можна буде говорити, якщо УЗ ухвалить довгострокову - на три-п'ять років - програму розвитку пасажирського, вантажного і локомотивного парків.

У цій програмі УЗ має вказати, коли, скільки і яку продукцію вона планує закупити. Це обов'язкова умова, за якої з'явиться коло потенційних постачальників такої продукції для УЗ в Україні й за кордоном. Крім того, УЗ повинна провести тендер на укладання довгострокових контрактів на три-п'ять років на постачання тієї чи іншої продукції. Ось за таких умов і з'явиться знижка, оскільки виробник зможе укласти довгострокові контракти з постачальниками комплектуючих за нижчими цінами, ніж для разового річного контракту.

У вересні минулого року тодішній голова правління УЗ Володимир Жмак обіцяв затвердити таку програму. Але станом на сьогодні немає ні програми, ні Володимира Жмака в УЗ, - відповів Володимир Приходько.