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Президент КВБЗ Приходько розповів, чому пасажирські вагони для УЗ вийшли дорогими

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 566 Коментарів: 1

 

За його словами, про зниження ціни можна буде говорити лише тоді, коли «Укрзалізниця» перейде до довгострокових контрактів на 3-5 років

Голова наглядової ради — президент ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Володимир Приходько дав інтерв'ю профільному виданню Mintrans, яке цікавилося роботою підприємства та новим контрактом на постачання 100 пасажирських вагонів для «Укрзалізниці».

Журналіст видання запитав і про зависоку ціну на пасажирські вагони.

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- Минулого року на урядовій нараді ви обіцяли знизити ціни на пасажирські вагони. Але за умовами тендера КВБЗ поставить вагони дорожче, ніж постачав раніше. Чому не знизили ціни?

- Про знижку всі пам'ятають, а от про те, за яких обставин вона обговорювалася, ніхто не згадує. Про знижку можна буде говорити, якщо УЗ ухвалить довгострокову - на три-п'ять років - програму розвитку пасажирського, вантажного і локомотивного парків.

У цій програмі УЗ має вказати, коли, скільки і яку продукцію вона планує закупити. Це обов'язкова умова, за якої з'явиться коло потенційних постачальників такої продукції для УЗ в Україні й за кордоном. Крім того, УЗ повинна провести тендер на укладання довгострокових контрактів на три-п'ять років на постачання тієї чи іншої продукції. Ось за таких умов і з'явиться знижка, оскільки виробник зможе укласти довгострокові контракти з постачальниками комплектуючих за нижчими цінами, ніж для разового річного контракту.

У вересні минулого року тодішній голова правління УЗ Володимир Жмак обіцяв затвердити таку програму. Але станом на сьогодні немає ні програми, ні Володимира Жмака в УЗ, - відповів Володимир Приходько.

Він також заявив в інтерв'ю, що після зриву контракту з УЗ на постачання дизель-поїздів із КВБЗ звільнилося близько 1100 фахівців — і тому є ризик не встигнути з термінами виконання контакту на 100 пасажирських вагонів. Але при цьому зауважив, що за зрив термінів передбачені жорсткі санкції.

Тема дорожнечі пасажирських вагонів від КВБЗ активно обговорювалася раніше у ЗМІ. Зокрема, видання «Наші гроші» писало про те, що Єгипет купив пасажирські вагони на 15% дешевше в результаті тендеру, де взяло участь 5 виробників.

Проте УЗ провела неконкурентну переговорну процедуру з одним виробником — КВБЗ, мотивуючи це тим, що лише це підприємство здатне виконати контракт протягом одного року.

Контракт КВБЗ на пасажирські вагони – під загрозою: закупівлю оскаржують
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: kvsz.com
Теги: КВБЗ вагони Укрзалізниця Приходько
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Коментарі: 1

3 351
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:13

Дорогие, бо пилить народные гроши треба!то ж укрзализница, 


3 0
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