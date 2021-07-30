В екопарку «Ковалівка» на Полтавщині пантера вкусила за голову співробітника

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 085 Коментарів: 1

В екопарку «Ковалівка» на Полтавщині пантера вкусила за голову співробітника, коли той перебував у вольєрі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Трагедія сталася 29 липня. Постраждалого з травмами забрала «швидка», його прооперували та госпіталізували.

Видання «Коло» повідомляє з посиланням на очевидців, що чоловік годував хижака:

«Очевидиця Ніна Адаменко розповіла нашому виданню, що чоловік годував тварин і якраз, був біля кліток із хижаками. Жінки з дітками до хижих не підходили, а метрів за 100 від пантери почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову жертви. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку», - пише «Коло».

Правоохоронці встановлюють обставини події.