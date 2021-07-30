Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Надзвичайні новини

В екопарку «Ковалівка» на Полтавщині пантера вкусила за голову співробітника

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 085 Коментарів: 1

 

Чоловік у лікарні

В екопарку «Ковалівка» на Полтавщині пантера вкусила за голову співробітника, коли той перебував у вольєрі. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Трагедія сталася 29 липня. Постраждалого з травмами забрала «швидка», його прооперували та госпіталізували. 

У гості до єнотів: поїздка вихідного дня до екопарку під Полтавою

Видання «Коло» повідомляє з посиланням на очевидців, що чоловік годував хижака:

«Очевидиця Ніна Адаменко розповіла нашому виданню, що чоловік годував тварин і якраз, був біля кліток із хижаками. Жінки з дітками до хижих не підходили, а метрів за 100 від пантери почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову жертви. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака. Хтось в цей час викликав швидку», - пише «Коло». 

Правоохоронці встановлюють обставини події. 

2
Автор: Юлия Волынская
Теги: пантера хижак ковалівка екопарк
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

86
ww:
Сьогодні, 14:17

А в інших джерелах сказано, що пантера покусала ветеринара, який щепив її дитинчат.


3 0
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх