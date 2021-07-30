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Кременчук, Освіта

Кременчужани завоювали нагороди на чемпіонаті з судномоделювання

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 368

 

Вітаємо юних кременчужан з вдалим виступом на змаганнях

3 14 до 19 липня у Глухові на Скоропадському озері відбувся відкритий чемпіонат України (дорослі, юніори) та Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту в секції «М» (швидкісні радіокеровані моделі).

У заході взяли участь 11 команд з різних куточків України: Києва, Харкова, Дніпра, Черкас, Луцька, Полтави, Миколаєва, Кременчука, Вінниці, Сум.

Кременчук представляла команда КМЦПО «Лідер» на чолі з Олександром Бегмою. Члени команди: Данило Степанов, Артем Попіков, Антон Єна. 

Призером змагань став майстер спорту Антон Єна. Він посів 1 місце в змаганнях моделей класу F3-E; 2 місце в змаганнях моделей класу F1E та 3 місце в змаганнях моделей класу Eco Team.

У командному заліку кременчуцька команда КМЦПО «Лідер» стала п’ятою серед одинадцяти команд-учасниць змагань.

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Автор: Альона Душенко
Теги: судномоделювання
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