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Надзвичайні новини

На Полтавщині розшукують хулігана, який ухиляється від покарання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 848

 

Якщо ви знаєте, де знаходиться Сергій Панченко - зателефонуйте до поліції 

На Полтавщині розшукують хулігана, який ухиляється від покарання. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області. 

27-річний молодик засуджений за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, проте він ухиляється від його відбування. 

Панченко Сергій Миколайович

1994 року народження, мешканець села Нижній Іржавець, Оржицької тергромади, Лубенського району, Полтавської області.

Прикмети: на вигляд близько 25-27 років, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Якщо ви знаєте, де знаходиться Сергій Панченко - зателефонуйте до поліції: (05361) 73-628, 095-1911300, 067-322239, або «102».

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук
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