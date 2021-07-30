На Полтавщині розшукують хулігана, який ухиляється від покарання

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 848

Якщо ви знаєте, де знаходиться Сергій Панченко - зателефонуйте до поліції

На Полтавщині розшукують хулігана, який ухиляється від покарання. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції області.

27-річний молодик засуджений за частиною 1 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, проте він ухиляється від його відбування.

Панченко Сергій Миколайович

1994 року народження, мешканець села Нижній Іржавець, Оржицької тергромади, Лубенського району, Полтавської області.

Прикмети: на вигляд близько 25-27 років, худорлявої статури, волосся темне, коротке.

Якщо ви знаєте, де знаходиться Сергій Панченко - зателефонуйте до поліції: (05361) 73-628, 095-1911300, 067-322239, або «102».