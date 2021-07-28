Ольга Тіщенко
Якщо виконавці через податкові борги заблокували карточку….що робити?
Микола Корецький
Як підприємству вижити у кризу?
Олександр Ковальчук
Адвокат о коллекторах
Олександр Бондар
ЧИ СТРАХУЮТЬ ФОРС-МАЖОРИ?
Евгений Ихельзон
Собираетесь ехать в Затоку? Плюньте на всё - и айда с нами в Африку!!
Олександр Ковальчук
Полезно для туристов
Микола Корецький
Техніка від Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС стала хітом сезону
Олександр Ковальчук
Взыскание долга через нотариуса
Олександр Бондар
Робіть не прогнози. Робіть погоду.
Сергiй Кулясов
Айдер Муждабаев: очаровывающая сила интеллекта
Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

З'явилася табличка: що змінилося за місяць на будівництві нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 591

 

Чим і як працюють мостобудівники

У липні JustMen побував на будівництві нового мосту у Кременчуці та зняв про це блог:

Экскурсия на строительство нового моста в Кременчуге: взгляд изнутри
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: новый мост ремонт моста
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх