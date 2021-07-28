Діти не винні: за появу свастики на дитячому майданчику в Крюкові відповідає будівельник

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 301 Коментарів: 1

Як з'ясувалося, свастику на дитячому майданчику між будинками № 40А та № 42А по вулиці Правобережній виклали зовсім не дітлахи, як припустив мер на позаминулому засіданні виконкому, а безвідповідальний будівельник. Про таке Віталій Малецький розповів на засіданні виконавчого комітету, що відбулося 28 липня під час розгляду рішення про передачу цієї ділянки КП «‎Благоустрій»‎.

- Досить відома в місті будівельна компанія не змогла добудувати даний об'єкт, процес затягнувся на 2 роки. Зараз ми хочемо передати ділянку КП «‎Благоустрій», аби вони навели там лад. Останнєю краплею стала публікація блогера Шарія, який трохи підкорегував візерунок з плитки (насправді свастика була повернута в інший бік), - розповів міський голова.

На даний момент неподобство усунули, і майданчик має більш-менш пристойний вигляд.

Пан Малецький додав, що сам факт появи свастики свідчить про те, що будівельник взагалі нічого не контролював: адже плитка мала бути міцно приклеїна, а не просто покладена на землю. Стан гойдалок на майданчику жахливий, плитка вкладена неправильно.

- Задаємо питання будівельнику - а він просто розводить руками, чтому так - не розуміє.

Внаслідок чисельних порушень мер доручив підготувати лист про розірвання угоди з підрядником. І поки шукатимуть нового, ділянку на праві господарського відання закріплять за КП «‎Благоустрій» - адже діти вже граються на майданчику, не зважаючи на те, що об'єкт не добудований.