Діти не винні: за появу свастики на дитячому майданчику в Крюкові відповідає будівельник

Як з'ясувалося, свастику на дитячому майданчику між будинками № 40А та № 42А по вулиці Правобережній виклали зовсім не дітлахи, як припустив мер на позаминулому засіданні виконкому, а безвідповідальний будівельник. Про таке Віталій Малецький розповів на засіданні виконавчого комітету, що відбулося 28 липня під час розгляду рішення про передачу цієї ділянки КП «Благоустрій».
На даний момент неподобство усунули, і майданчик має більш-менш пристойний вигляд.
Пан Малецький додав, що сам факт появи свастики свідчить про те, що будівельник взагалі нічого не контролював: адже плитка мала бути міцно приклеїна, а не просто покладена на землю. Стан гойдалок на майданчику жахливий, плитка вкладена неправильно.
Внаслідок чисельних порушень мер доручив підготувати лист про розірвання угоди з підрядником. І поки шукатимуть нового, ділянку на праві господарського відання закріплять за КП «Благоустрій» - адже діти вже граються на майданчику, не зважаючи на те, що об'єкт не добудований.