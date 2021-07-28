Управління благоустрою попередило про демонтаж гаражів у Кременчуці: де саме

Управління контролю за станом благоустрою виконкому Кременчуцької міськради попередило про демонтаж гаражів. Відповідні оголошення — звернення до власників конструкцій — розміщені на сайті мерії.
Так, розшукують власників:
Власників гаражів просять прибути з правовстановлюючими документами на них до управління контролю за станом благоустрою (площа Перемоги, будинок 2, кабінет 214-215). Якщо документи відсутні, просять прибрати гаражі самостійно — інакше їх приберуть примусово.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці демонтували гаражі в районі парку Миру.