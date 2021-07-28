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Кременчук

Управління благоустрою попередило про демонтаж гаражів у Кременчуці: де саме

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 876

 
Власникам гаражів дали час, щоб надати документи або прибрати своє майно самостійно

Управління контролю за станом благоустрою виконкому Кременчуцької міськради попередило про демонтаж гаражів. Відповідні оголошення — звернення до власників конструкцій — розміщені на сайті мерії.

Так, розшукують власників:

  • гаража у районі садиб № 23 та 25 по вул. Хорольській, біля водовідвідного каналу;
  • гаражів біля буд. №4 про пров. Правобережному та біля буд. № 34 по вул. 1905 року, у м. Кременчуці.

Власників гаражів просять прибути з правовстановлюючими документами на них до управління контролю за станом благоустрою (площа Перемоги, будинок 2, кабінет 214-215). Якщо документи відсутні, просять прибрати гаражі самостійно — інакше їх приберуть примусово.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці демонтували гаражі в районі парку Миру.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: гараж демонтаж
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