До військового параду готуються резервісти Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 593

Резервісти Полтавщини розпочали підготовку до участі у військовому параді до 30-річчя Незалежності України. 24 серпня вони пройдуть урочистою ходою Хрещатиком. Про це повідомили на офіційній сторінці 1 окремої танкової Сіверської бригади, куди 26 липня прибули резервісти з усієї України.

Резервістів зустрічали біля клубу, перевіряли документи і стан здоров’я, після чого їм видавали форму і влаштовували в казарму. А щоб майбутні учасники параду не нудьгували під час очікування своєї черги на оформлення, їм демонстрували фільми і відеоролики (зокрема і про бригаду).

Кожен резервіст отримав «Пам’ятку резервіста Збройних Сил України», де можна знайти інформацію про грошове і матеріальне забезпечення учасників зборів, контактні данні для вирішення проблемних питань, тощо.