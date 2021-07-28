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До військового параду готуються резервісти Полтавщини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 593

 

Кожен резервіст отримав Пам’ятку резервіста ЗСУ

Резервісти Полтавщини розпочали підготовку до участі у військовому параді до 30-річчя Незалежності України. 24 серпня вони пройдуть урочистою ходою Хрещатиком. Про це повідомили на офіційній сторінці 1 окремої танкової Сіверської бригади, куди 26 липня прибули резервісти з усієї України.

Резервістів зустрічали біля клубу, перевіряли документи і стан здоров’я, після чого їм видавали форму і влаштовували в казарму. А щоб майбутні учасники параду не нудьгували під час очікування своєї черги на оформлення, їм демонстрували фільми і відеоролики (зокрема і про бригаду).

Кожен резервіст отримав «Пам’ятку резервіста Збройних Сил України», де можна знайти інформацію про грошове і матеріальне забезпечення учасників зборів, контактні данні для вирішення проблемних питань, тощо.

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Автор: Альона Душенко
Теги: резерв військові парад животных День Незалежності
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