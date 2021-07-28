Придбати пільгові квитки на потяг особам з інвалідністю стало легше

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Міністерство соціальної політики спільно з АТ «Укрзалізниця»‎ реалізувало онлайн-облік в ЦБІ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників

Особам з інвалідністю стало легше придбати пільгові квитки, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Раніше для придбання пільгового залізничного квитка особі з інвалідністю необхідно було реєструватися в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) через орган соціального захисту населення, що потребувало особистої присутності та супроводжувалось тривалим очікуванням у черзі.

Міністерство соціальної політики спільно з АТ «Укрзалізниця»‎ реалізувало онлайн-облік в ЦБІ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників. Щоб внести свої данні у реєстр, особі з інвалідністю або законному представнику дитини з інвалідністю необхідно зареєструватися в ЦБІ через електронний кабінет особи з інвалідністю за посиланням та надати скановані копії необхідних документів.

Якщо особа з інвалідністю вже облікована в ЦБІ, але на сайті «Укрзалізниці» не може придбати квитки з причини відмови у підтверджені статусу – скоріш за все, дані документу, що надає право на пільги, є некоректними. Для уточнення причини відмови необхідно звернутися до органу соціального захисту населення.

Актуалізувати дані щодо себе, або особи, законним представником якої ви є, можна в органі соціального захисту населення або через електронний кабінет особи з інвалідністю.