Двох братів «спайдерменів» з Кременчука відзначили подяками від Міністерства молоді та спорту

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 620

На початку липня Міністерство молоді та спорту України відзначило двох скелелазів з Кременчука Ігоря та Демида Пічків. Спортсменів відзначили подяками за досягнення спортивних результатів, популяризацію скелелазіння серед учнівської молоді та піднесення міжнародного престижу України.

Ігор Пічка займається скелелазінням з 2014 року. Отримав ІІ дорослий спортивний розряд зі скелелазіння. За цей час Ігор виборов 53 золотих, 22 срібних, 10 бронзових медалей, з яких 2 золоті, 5 срібних та 4 бронзові на міжнародних змаганнях.

Демид Пічка займається скелелазінням з 2017 року. Отримав ІІІ дорослий спортивний розряд зі скелелазіння. За цей час Демид виборов 27 золотих, 17 срібних, 7 бронзових медалей, з яких 3 золоті, 5 срібних та 1 бронзова на міжнародних змаганнях.

Брати Пічки входять в число лідируючих спортсменів своїх вікових груп в Україні і Європи. На сьогодні Ігор і Демид, є універсальними спортсменами, одночасно розвивають навички у всіх трьох видах: лазіння на швидкість, лазіння на трудність, боулдерінг. Хлопці підтримують дружні стосунки зі спортсменами з інших країн, відвідують різні спортивні збори, де обмінюються своїм досвідом і вдосконалять свої навички.

Пічка Ігор та Демид навчаються у кременчуцькому ліцеї № 10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Тренуються у школі Jiwa під керівництвом Шалагіна М.В. (лазіння на трудність, болдер), відвідують тренування в манежі КрНУ ім. М. Остроградського у тренера Бутенко О.Є. (лазіння на швидкість), проходили збори під керівництвом М.Ю. Долгих ЦОВ «Аляска» м. Маріуполь (лазіння на швидкість), де розташований єдиний в Україні сучасний стенд для тренування лазіння на швидкість.

Нагадаємо, що після включення скелелазіння в реєстр олімпійських ігор у 2017 році спостерігається значне збільшення скеледромів і активний розвиток скелелазних шкіл і клубів, що спричинило збільшення кількості спортсменів. Поряд з цим рівень проведення змагань і кубків зі скелелазіння значно виріс, ускладнилися такі види як боулдерінг і лазіння на трудність, в чемпіонатах і кубках бере участь більша кількість спортсменів, якщо раніше в одній віковій групі їх було 25-32 учасники, то тепер від 60 і більше.

Скелелазіння є унікальним видом спорту, який дозволяє всебічно розвинути не тільки фізичні, але і розумові здібності людини. Крім скелелазів на стендах можлива підготовка альпіністів перед серйозними сходженнями, оскільки сучасний стенд дозволяє змоделювати різні рельєфи і траси всіляких рівнів складності, підготувати і навчити роботі з новим спорядженням. Тренувальний стенд є універсальним і унікальним тренувальним об'єктом так крім спортсменів тренування на скелелазних стендах проходять військовослужбовці спеціальних підрозділів, пожежники, рятувальники.