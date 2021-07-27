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Надзвичайні новини

На перехресті бульвару Автокразівського та вул. Європейської з'явився пішохідний перехід

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 992

 

Вже встановили нові дорожні знаки

На перехресті бульвару Автокразівського та вул. Європейської з'явився пішохідний перехід.

 

Комунальники вже встановили нові дорожні знаки, станом на 9.30 розмітки не було. Тож будьте уважними! 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пдр пішоходи
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