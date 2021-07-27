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Вже встановили нові дорожні знаки
На перехресті бульвару Автокразівського та вул. Європейської з'явився пішохідний перехід.
Комунальники вже встановили нові дорожні знаки, станом на 9.30 розмітки не було. Тож будьте уважними!