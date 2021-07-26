Стипендію Президента України отримають два студенти ВПУ №7

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Два студенти Кременчуцького вищого професійного училища №7 отримуватимуть стипендію Президента України. Наказ про призначення таких стипендій вже розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

30 учнів закладів професійної освіти, які цьогоріч стали переможцями Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, отримуватимуть стипендії Президента України. Серед них два студенти Кременчуцького вищого професійного училища №7:

Данило Галицький - верстатник широкого профілю

Мирослав Педай - електрогазозварник

Розмір стипендії становить 1 420 грн. Виплата здійснюватиметься впродовж 2021-2022 навчального року.