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Кременчук, Культура, Кременчуг

До Кременчука приїхав фотопроєкт «Небезмежність»

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 374

 

Кременчук став восьмим містом, яке відвідала виставка

У рамках інформаційної кампанії «Розірви коло» та проєкту «Міста й громади, вільні від домашнього насильства» за підтримки уряду Великої Британії Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні створено фотопроєкт «Небезмежність» – 14 світлин та історій жінок, які зазнали домагань у громадських місцях.

Автором світлин є фотограф із Закарпаття Валентин Кузан.

«Не без меж» – саме від цього походить назва проєкту. Кожна історія залишила слід у пам'яті героїнь, завдавши непоправної психологічної шкоди. Тріщини на склі, через яке зроблені фотографії, символізують порушення особистих меж.

У листопаді 2020 року під час Всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства» фотовиставка презентувалася у Києві, а потім вирушила містами України. Кременчук став восьмим містом, яке відвідала виставка.

У Кременчуці фотовиставка триматиме до 4 серпня у приміщенні міської художньої галереї за адресою: вул. Коцюбинського,буд. 4, а далі вирушить до інших міст України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: фото виставка
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