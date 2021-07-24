Божевілля у Кременчуці і вампіри у Львові: що новенького почитати кременчужанам

Француаза Бурден «Обещание океана»

...Мае доводиться взяти на себе сімейний бізнес - управління риболовною компанією. Їй вдається завоювати авторитет у моряків, але робота виявляється настільки виснажливою, що ні на що інше часу не залишається.

Колись вона любила молодого моряка Івона, але за кілька днів до весілля він загинув. За першим ударом пішов другий: Мае дізналася, що Івон її обманював.

Щоб знову розкрити серце, Мае треба забути про те, що не можна нікому вірити. Але це не так просто, коли грозовою хмарою над нею нависає ще одна таємниця…