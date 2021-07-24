Божевілля у Кременчуці і вампіри у Львові: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Дарина Гнатко «Лора. Історія одного божевілля»
Дореволюційний Кременчук. Страшні події відбуваються в родині заможного фабриканта Войтовича. Від рук дружини гине пан Владислав Войтович, а потім збожеволіла й його донька Лариса, яку всі називають Лорою. Спочатку у неї починаються видіння з померлим батьком. А потім – заборонене, але таке жадане кохання до Олександра, нареченого власної кузини. Заради нього вона ладна була на все. Навіть убити кузину? Лору звинувачують у вбивстві, якого вона не визнає. Тепер тільки одна людина може врятувати її. Та чи врятує?
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Француаза Бурден «Обещание океана»
...Мае доводиться взяти на себе сімейний бізнес - управління риболовною компанією. Їй вдається завоювати авторитет у моряків, але робота виявляється настільки виснажливою, що ні на що інше часу не залишається.
Колись вона любила молодого моряка Івона, але за кілька днів до весілля він загинув. За першим ударом пішов другий: Мае дізналася, що Івон її обманював.
Щоб знову розкрити серце, Мае треба забути про те, що не можна нікому вірити. Але це не так просто, коли грозовою хмарою над нею нависає ще одна таємниця…
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Анна и Петр Владимирские «Глоток страха»
Львів, наш час. Місто оповите страхом: чи то серійний убивця, чи то вампір наче звірячими зубами перекушує своїм жертвам сонні артерії. Віра Лученко приїхала до Львова на фестиваль анімаційних фільмів не для того, щоб розслідувати злочини, їй до цього не байдуже: щоночі вона бачить у кошмарах жертв цього нелюда.