29 середніх навчальних закладів Полтавщини отримали навчальну зброю

23 липня на плацу Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели урочисту видачу
навчальної зброї навчальним закладами середньої освіти області. На заході були присутні представники 29 середніх навчальних закладів з 13 територіальних громад, представники ОТГ та територіальних центрів комплектування області. До кожного навчального закладу сьогодні передано по 10 одиниць автоматів АК-74 та по 3 пістолети ПМ.
- Збройна агресія Російської федерації та заходи мобілізації показали в якому незадовільному стані, в тому числі і на Полтавщині, знаходиться військово-патріотичне виховання молоді – коли була майже знищена навчально-матеріальна база в школах, коли допризовну підготовку викладали недостатньо кваліфіковані вчителі, коли суттєво були зменшені часи викладання. Керівництво Полтавського обласного, тоді ще військового комісаріату, а на даний час територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поставило собі за мету змінити стан військово-патріотичного виховання на Полтавщині – наголосив заступник військового комісара Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Михайло Холодов.
Полтавщина була однією з областей України, яка почала повертати учбову зброю в навчальні заклади. Так у 2019 році 30 навчальних
закладів отримали зброю. Протягом двох років ще 29 шкіл обладнали кімнати зберігання зброї і сьогодні покращили свою навчально-матеріальну базу.
- На жаль війна триває! – розпочав свій виступ радник голови Полтавської обласної ради Руслан Рогов. - На превеликий жаль це дійсно так. Частина території України досі окупована Російською Федерацією. Українці повинні вміти захищати Батьківщину. Навчатися цьому починають у навчальних закладах – програмою навчання 10-11 класів передбачений предмет «Захист України». Саме у школі закладаються основи володіння зброєю. І саме для належного вивчення даної дисципліни сьогодні було передано в користування майже 300 автоматів та 100 пістолетів.
Навчальна зброя вкрай необхідна для вивчення предмету “Захист України”, адже школярі повинні практично вивчати, з чого складається і за яким принципом працює автомат чи пістолет, опанувати навички розбирання та складання зброї.