29 середніх навчальних закладів Полтавщини отримали навчальну зброю

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23 липня на плацу Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели урочисту видачу

навчальної зброї навчальним закладами середньої освіти області. На заході були присутні представники 29 середніх навчальних закладів з 13 територіальних громад, представники ОТГ та територіальних центрів комплектування області. До кожного навчального закладу сьогодні передано по 10 одиниць автоматів АК-74 та по 3 пістолети ПМ.

- Збройна агресія Російської федерації та заходи мобілізації показали в якому незадовільному стані, в тому числі і на Полтавщині, знаходиться військово-патріотичне виховання молоді – коли була майже знищена навчально-матеріальна база в школах, коли допризовну підготовку викладали недостатньо кваліфіковані вчителі, коли суттєво були зменшені часи викладання. Керівництво Полтавського обласного, тоді ще військового комісаріату, а на даний час територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поставило собі за мету змінити стан військово-патріотичного виховання на Полтавщині – наголосив заступник військового комісара Полтавського обласного ТЦК та СП полковник Михайло Холодов.

Полтавщина була однією з областей України, яка почала повертати учбову зброю в навчальні заклади. Так у 2019 році 30 навчальних

закладів отримали зброю. Протягом двох років ще 29 шкіл обладнали кімнати зберігання зброї і сьогодні покращили свою навчально-матеріальну базу.

- На жаль війна триває! – розпочав свій виступ радник голови Полтавської обласної ради Руслан Рогов. - На превеликий жаль це дійсно так. Частина території України досі окупована Р осійською Федерацією. Українці повинні вміти захищати Батьківщину. Навчатися цьому починають у навчальних закладах – програмою навчання 10-11 класів передбачений предмет «Захист України». Саме у школі закладаються основи володіння зброєю. І саме для належного вивчення даної дисципліни сьогодні було передано в користування майже 300 автоматів та 100 пістолетів.

Навчальна зброя вкрай необхідна для вивчення предмету “Захист України”, адже школярі повинні практично вивчати, з чого складається і за яким принципом працює автомат чи пістолет, опанувати навички розбирання та складання зброї.