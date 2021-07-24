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Хочете купатися - обирайте Кагамлик

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 833

 

У Дніпрі купатися все ще небезпечно

На цьому тижні спеціалвсти знову відібрали проби води на міських пляжах і у Дніпрі результати все ще невтішні, повідомляє пресслужба мерії.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 23 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води у Дніпрі не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

  • центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 6 000, кінець пляжу 29 000, (допустиме значення -10 000):

А ось у Сухому Кагамлику показники мікробіологічної забрудненості води річкової відповідають вимогам:

  • пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу ˂500, кінець пляжу 2 300, (допустиме значення – 5 000). 
Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: пляж вода Дніпро Сухий Кагамлик
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