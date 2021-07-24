Хочете купатися - обирайте Кагамлик

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У Дніпрі купатися все ще небезпечно

На цьому тижні спеціалвсти знову відібрали проби води на міських пляжах і у Дніпрі результати все ще невтішні, повідомляє пресслужба мерії.

За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження від 23 липня, показники мікробіологічної забрудненості річкової води у Дніпрі не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

центральний пляж - індекс ЛКП початок пляжу 6 000, кінець пляжу 29 000, (допустиме значення -10 000):

А ось у Сухому Кагамлику показники мікробіологічної забрудненості води річкової відповідають вимогам:

пляж в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» - початок пляжу ˂500, кінець пляжу 2 300, (допустиме значення – 5 000).

Індекс ЛКП – свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.