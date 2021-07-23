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Надзвичайні новини

На полтавській трасі в ДТП загинула людина

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 353

Збили пішохода

23 липня близько 19.30 на полтавській трасі в районі села Лелюхівка сталася ДТП.

Як повідомляють очевидці, в аварії загинув пішохід.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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