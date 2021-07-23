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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Від ускладнень коронавірусу померла 83-річна кременчужанка

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 341

 

За сьогодні діагноз поставили шістьом містянам

Сьогодні, 23 липня, в Кременчуці зареєстрували 6 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 5 жінок віком від 31 до 68 років та 58-річний чоловік. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 10 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужали троє.

На жаль, 83-річна жінка померла.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9 429 випадків хвороби: 9 120 з них одужали,, а 274 померли. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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